"Tomb Raider", il dietro le quinte del ritorno di Lara Croft al cinema

E' stata diffusa la prima featurette di " Tomb Raider ", reboot della celebre saga cinematografica in uscita nelle sale a marzo 2018 . Il filmato è un " dietro le quinte " in compagnia della protagonista (e premio Oscar) Alicia Vikander , che spiega come la nuova pellicola racconti la storia di una giovane e risoluta Lara Croft e dell'avventura che l'ha consacrata eroina globale. Il film è diretto da Roar Uthaug , già regista di "The Wave" (2015).

Un (piccolo) assaggio della trama - Lara Croft è la figlia fiera ed indipendente di un eccentrico avventuriero, scomparso quando lei era ancora in tenera età. Divenuta una giovane donna di 21 anni, priva di qualsiasi obiettivo o scopo reale, Lara lavora a East London - riuscendo a malapena a guadagnare i soldi per l'affitto - e frequenta i corsi del college, arrivando quasi sempre in ritardo. Si rifiuta di assumere il comando dell'impero globale del padre, così come rigetta fermamente l'idea che lui sia veramente scomparso.



Schierandosi esplicitamente contro l'ultimo desiderio del padre, Lara si lascia tutto alle spalle alla ricerca della sua ultima destinazione nota: una tomba leggendaria nascosta su un'isola mitologica, che potrebbe trovarsi al largo delle coste del Giappone. Ma la sua non sarà una missione facile: solo raggiungere l'isola, infatti, si rivelerà estremamente pericoloso.