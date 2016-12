"Tini - La Nuova Vita di Violetta", Martina Stoessel sbarca al cinema

Svelate le prime immagini di "Tini - la Nuova Vita di Violetta", l'atteso film Disney, nelle sale italiane dal 12 maggio 2016, che vede Martina Stoessel ancora una volta nei panni di Violetta, per la prima volta al cinema dopo il successo mondiale della serie tv. Un film in cui la giovane beniamina dei ragazzi appare però molto trasformata e in cui si ritrovano tanti protagonisti del telefilm.