"Thor: Ragnarok", Chris Hemsworth è ancora il Dio del Tuono: nuovo trailer e poster

Al Comic-con di San Diego, Marvel Studios ha rilasciato il teaser poster e il nuovo trailer in italiano di "Thor: Ragnarok" . Il terzo capitolo della saga dedicata al Dio del Tuono, interpretato ancora da Chris Hemsworth , arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre. Nel convulso video è possibile ammirare anche gli altri protagonisti: dalla villain Hela ( Cate Blanchett ) al redivivo Loki ( Tom Hiddleston ), passando per Il Gran Maestro ( Jeff Goldblum ).

Nel terzo film che lo vede protagonista, Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok (la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana) per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk.



Diretto da Taika Waititi, il film vede nel cast anche la presenza di Idris Elba nel ruolo di Heimdall, Mark Ruffalo in quello di Hulk e Anthony Hopkins, che torna a vestire i panni di Odino.