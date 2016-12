20 marzo 2015 "Third Person", lancio in grande stile a Roma per il film di Paul Haggis Il film è stato proiettato in anteprima il 18 marzo e subito dopo l'imprenditrice Darina Pavlova ha ospitato il regista e numerosi volti noti per un party in onore di Haggis Tweet google 0 Invia ad un amico

17:52 - Si è svolta a Roma l'anteprima del film "Third Person" di Paul Haggis, prodotto dalla CORSAN FILM, e distribuito dalla M2 di Marco Dell’Utri e Rudolph Gentile. A seguire l'imprenditrice e produttrice Darina Pavlova ha ospitato, nella sua casa in Piazza del Popolo, il party in onore del regista Paul Haggis già vincitore di due premi Oscar. Tantissimi i vip giunti a festeggiare il regista e l'uscita del suo film. Oltre alla protagonista della pellicola, Moran Atias, erano presenti il cantante Mario Lavezzi, Pascal Vicedomini, Valeria Marini, Giulia Elettra Gorietti, Francesca Gianrusso, Eliana Miglio, Daniela Virgilio, Pamela Prati, Giulio Berruti la parlamentare Catia Polidori, il regista Umberto Cantemi, Francesco Cinquemani, lo stilista Renato Balestra.