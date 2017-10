Arriva nelle sale italiane dal 7 settembre il film dello slovacco Jan Hřebejk , "The Teacher" . Grazie all'umorismo grottesco tipico del Paese dell'Est, racconta la storia di Maria Drazděchová, un’insegnante molto particolare e paradossale: dall'apparenza dolce e rassicurante la donna, anziché dedicarsi all'insegnamento scolastico, cerca di trarre profitto dai mestieri dei genitori dei suoi allievi. Tgcom24 vi offre una clip per scoprire il film

Ispirato a una storia vera, il film è del pluripremiato regista Jan Hrebejk (candidato all'Oscar per il miglior film straniero nel 2000 con "Divided We Fall"). Si svolge a Bratislava nel 1983. In una classe di liceo arriva una nuova insegnante, che fa una particolare richiesta agli allievi. Ognuno di loro dovrà alzarsi e dire quale lavoro fanno i genitori. Tempo dopo viene convocata una riunione dei genitori perché qualcuno ha denunciato un fatto grave: l'insegnante si fa fare lavori gratis da genitori e studenti e in cambio arrivano suggerimenti per l'interrogazione o buoni voti...