"The Hole", tutti al buco dove la vita è un gioco tra Marilyn curvy e "manga" in topless

Le locandine, considerate troppo "hard", sono state vietate in alcuni luoghi di Milano, un po' come l'ingresso, non consentito ai minori di 16 anni. Ma " The Hole show " è così. Prendere o lasciare. Perché il musical, tra monologhi legati all'attualità, salti acrobatici, burlesque e viaggi surreali è approdato in Italia (fino al 3 gennaio al Teatro Linear4Ciak ) dopo il grande successo in Spagna, Messico e Francia. Il protagonista è Filippo Strocchi .

Al "buco" si danno appuntamento i personaggi più bizzarri che celebrano la vita e soprattutto il lato ludico, in un'atmosfera che ricorda quella dei film di Almodovar e Fellini e strizza l'occhio al "Rocky Horror". Il grande cerimoniere Strocchi interagisce con il pubblico, provoca con il suo humor, coinvolge in due ore di spettacolo in cui artisti provenienti da un mondo onirico regalano performance da nouveau cirque che lasciano senza fiato.

Marilyn curvy e sexy ragazze manga in topless, sospese in aria volano sulle teste del pubblico - i più fortunati seduti comodamente su tavolini come in un vero club in cui si può anche bere e cenare - dando una grande sensazione di leggerezza. Che poi è il filo conduttore dello show. Dove, in una delle rare volte in Italia, gli artisti si mostrano senza veli.

Nudi sul palco, senza essere volgari, volteggiano sui pattini e celebrano la diversità. Come quella del protagonista, Don Giovanni pentito, che si innamora per la prima volta e organizza una festa per presentare agli amici il suo amore non convenzionale. Atipico, come tutto lo spettacolo ideato da Paco Leòn con la compagnia teatrale catalana Yllana, prodotto da Letsgo, e adattato da noi da Davide Calabrese e Giovanni Tellon.

