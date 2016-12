"The Hateful Eight", a Londra bagno di folla per Quentin Tarantino

Bagno di folla per Quentin Tarantino a Londra, per la prima europea di " The Hateful Eight " , l'ottavo film del regista americano in uscita a Natale, negli Stati Uniti, e in arrivo il 4 febbraio 2016 nei cinema italiani. Giovedì 10 dicembre, oltre a Tarantino, sul red carpet inglese hanno sfilato T im Roth, Kurt Russell e il maestro Ennio Morricone , fresco di nomination al Golden Globe per la colonna sonora del film.

"The Hateful Eight" era stato presentato in pompa magna a Los Angeles lo scorso 7 dicembre, senza problemi, dopo il timore di boicottaggio e manifestazioni contro Quentin Tarantino per le sue prese di posizione contro la polizia americana e la sua partecipazione a un corteo di protesta contro le violenze degli agenti di sicurezza a stelle e strisce.



Alla prima losangelina aveva preso parte tutto il cast stellare del film, non solo Tim Roth e Kurt Russell, presenti pure a Londra, ma anche il protagonista della pellicola Samuel L. Jackson, Channing Tatum, Demián Bichir, Walton Goggins, Bruce Dern, Michael Madsen e Jennifer Jason Leigh, poi candidata al Golden Globe come miglior attrice non protagonista.



Al prestigioso premio concorre anche Ennio Morricone, arrivato a Londra accompagnato dalla moglie Maria Travia. Il compositore ha accolto l'invito di Tarantino a collaborare con lui dopo un lungo "corteggiamento" e qualche polemica in seguito all'utilizzo da parte del regista di musiche del maestro nel film "Django Unchained".