"The Broken Key", un cast di star per un fantasy esoterico

Arriva in sala dal 15 novembre l'ultimo film di Louis Nero, "The Broken Key", che riunisce un cast hollywoodiano con Rutger Hauer, Michael Madsen, Geraldine Chaplin, Christopher Lambert, William Baldwin, Maria De Medeiros, Kabir Bedi, Franco Nero. Tra thriller, fantascienza e ispirazione metafisica-esoterica, racconta un’avventura ambientata in un futuro prossimo, che parte da un manoscritto egizio. Tgcom24 vi offre una clip in cui Michael Madsen ("Le Iene") racconta il film.