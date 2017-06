"Terrone fuori sede", suoni Made in Sud con gli Après La Classe e Canto antico

Due giorni di cure alla "saudade" da sole e mare, in compagnia dei sapori tradizionali provenienti da selezionati food truck e delle note degli ospiti musicali: gli Après La Classe e i Canto Antico. Ad accendere la due giorni de Il Terrone Fuori Sede, anche diversi momenti d'intrattenimento per grandi e bambini, oltre al post-concerto della Silent Disco da ballare con le cuffie.



Dietro al fenomeno del Terrone fuori sede, nato per scherzo tre anni fa, due amiche: Emanuela Lupo (leccese e da dieci anni fuorisede a Milano) e Irene Serafica (milanese e impiegata in una società di consulenza). Emanuela a Tgcom24 ha raccontato come sarà la festa al Carroponte e com'è iniziata la loro avventura.



Com'è nata l'idea di un weekend tutto made in Sud?

Organizziamo eventi già da qualche anno, sia all'Alcatraz che al Carroponte, ma erano appuntamenti unici. A febbraio di quest'anno abbiamo invece deciso di organizzare un vero e proprio tour. Oltre a Milano, siamo andati a Bologna, Pama, Torino e Perugia; raggiungendo le 10mila presenze.



Cosa avete preparato?

Sarà un evento aperto a tutti, milanesi e non, che si svolgerà lungo tutto l'arco della giornata. Ci sarà streetfood a tema, workshop e lezioni di pizzica. La sera si balla con la musica dei Canto Antico e degli Après La Classe, che hanno un riferimento molto giovane.



La pagina Facebook conta quasi mezzo milione di iscritti, ma non è l'unico progetto...

Già, abbiamo anche sviluppato un'app che si chiama ZiaMaria. E' un ricettario del sud che permette a tutti di raccontare le proprie ricette del cuore attraverso dei brevi video.



Progetti per il futuro?

Stiamo lavorando ad un portale con temi dedicati ai fuorisede, non solo del Sud. In questi anni ci siamo rese conto che alla fine siamo tutti "terroni" fuori sede. Perché anche il veneto che abita a Torino alla fine i capelli se li va a tagliare dal parrucchiere di fiducia...