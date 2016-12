18 maggio 2015 "Stomp", i rumori della civiltà urbana si trasformano in una sinfonia di ritmi Torna a Milano, dal 19 al 31 maggio al teatro Nazionale, il musical che dal debutto del 1991 si è trasformato in un vero evento globale Tweet google 0 Invia ad un amico

13:32 - Torna a Milano, dal 19 al 31 maggio al teatro Nazionale, "Stomp", il musical di Luke Cresswell e Steve McNicholas divenuto ormai un fenomeno globale capace di affascinare il pubblico di 40 Paesi. Nessuna trama, nessun personaggio, solo un gruppo di straordinari acrobati e ballerini capace di creare ritmi travolgenti con gli oggetti di uso quotidiano più impensati, dalle scope ai cerchioni delle auto.

Nato a Brighton nel 1991 si è subito messo in luce come uno degli spettacoli più rivoluzionari apparsi sulla scena nel campo del musical. A essere protagonista è il suono del nostro tempo, laddove vengono tradotti in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana contemporanea. Bidoni della spazzatura, pneumatici, lavandini, scope, spazzoloni, tutto può essere riciclato a uso della scelta, in un "delirio" artistico di ironia travolgente.



. Sfidando continuamente ogni convenzione sui confini di genere, "Stomp" è danza, teatro e musica insieme. È un elettrizzante evento rock, un anomalo concerto sinfonico in stile "videoclip". Il successo è stato tale che ogni anno tre compagnie lo mettono in scena contemporaneamente in modo da coprire più Paesi possibili nel mondo.



