"Star Wars VII", Harrison Ford ha rischiato di morire sul set

Il ritorno sul set di " Star Wars " stava per trasformarsi in tragedia per Harrison Ford . A quanto riporta il "Guardian"'attore 74enne avrebbe infatti rischiato la vita nel 2014 durante le riprese di "Star Wars - Il Risveglio della Forza" quando rimase schiacciato da una delle porte del Millennium Falcon (l'astronave di Han Solo) e si ruppe una caviglia . La forza dell'impatto è stata infatti paragonata a quella di una piccola auto.

La gravità dell'incidente è emersa nel corso di una discussione nel tribunale di Milton Keynes, in Inghilterra, dove è chiamata a rispondere la Foodles Productions, sussidiaria della Walt Disney e responsabile degli studi in cui si svolgevano le riprese. La compagnia ha ammesso di avere violato alcune norme di sicurezza a protezione della salute.



Mentre Ford ed il regista J.J. Abrams discutevano di una scena sul set, qualcuno per errore ha premuto un pulsante e una porta idraulica si è chiusa con forza, spingendo l'attore per terra e causandogli la frattura.