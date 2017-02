"Star Wars", svelato il titolo italiano: è il momento de "Gli ultimi Jedi"

A distanza di poche settimane dal lancio del titolo ufficiale dell'ottavo episodio di Star Wars, "The Last Jedi", è stato reso noto il titolo italiano. Si tratta di "Gli ultimi Jedi". La traduzione italiana toglie così l'ambiguità tra singolare e plurale in cui aveva lasciato il titolo la sua versione inglese. E la novità ha ovviamente scatenato i fan in Rete. Ora il prossimo appuntamento è il primo trailer, che dovrebbe essere diffuso il 14 aprile.