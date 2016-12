"Star Wars" supera "Harry Potter" nella guerra delle saghe

In quarta posizione le missioni dell'agente inglese "James Bond" (2.1 miliardi), seguito a ruota da "Batman" a quota 1.9 miliardi. Lontano dai primi posti anche i capitoli de "Il signore degli anelli" (1.8 miliardi di incassi) e quelli di "Spider-Man" (1.6 miliardi). Ottavo posto per il kolossal "The Hunger Games" (1,45 miliardi), mentre chiudono la top-ten a parimerito la saga animata di "Shrek" con 1,4 miliardi di introiti e i dinosauri di "Jurassic Park" (1,4 miliardi).



ROGUE ONE IN SALA IL 14 DICEMBRE - Disney ha annunciato che l'ottavo capitolo di Star Wars, dal titolo Rogue One, sbarcherà in Italia il 14 dicembre 2016 in contemporanea con gli Stati Uniti. "Rogue One è ambientato prima degli eventi narrati in Star Wars: Una Nuova Speranza e si discosterà dai film della saga, mantenendo comunque una certa familiarità con l'universo di Star Wars" ha spiegato la produttrice Kathleen Kennedy.



NUOVI CAPITOLI IN ARRIVO - Le uscite previste nei prossimi anni potrebbero quindi modificare in modo significativo la classifica. A marzo uscirà infatti "Batman v Superman: Dawn of Justice", mentre ad agosto arriverà un nuovo episodio de "L'Era Glaciale" dal titolo "In rotta di collisione". Nel 2017 usciranno invece "Fast & Furious 8", il nuovo capitolo della saga "Pirati dei Caraibi" e il reboot di "Spider-Man". Attesi sempre per il 2017 "Cattivissimo me 3" e "Star Wars: Episode VIII", oltre al sequel di "Jurassic World" e "Madagascar 4".