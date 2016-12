"Star Wars", si pensa già all'episodio VIII: casting alla ricerca di personaggi "singolari"

"Star Wars" guarda al futuro. Non solo a livello di tematiche. Se infatti il nuovo episodio, "Il risveglio della forza", deve ancora uscire, per il seguente, l' ottavo della saga , è già partita la fase produttiva. Sono stati lanciati infatti i casting : le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2016, mentre l'uscita in sala è prevista per il 2017.

"Il risveglio della forza" arriverà nelle sale cinematografiche solo a ridosso del Natale, il 16 dicembre in Italia e il 18 negli Stati Uniti. Giusto il tempo di capire come saranno andate le prime settimane di proiezioni e si sarà già sul set per il sequel.



Al momento si cercano figuranti con "caratteristiche fisiche singolari", ovvero cicatrici, capelli lunghi, dread locks, dentature particolari, che abbiano dai 16 ai 22 anni, e che siano disposti a lavorare a partire dal 16 gennaio. Chi è interessato dovrà presentarsi entro il 3 settembre. Il film vedrà nei ruoli principali John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Max von Sydow, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew e Kenny Baker.



Cambio della guardia in cabina di regia: non ci sarà più J.J. Abrams, ma Rian Johnson. Un cambio in linea con quanto avvenuto nella prima trilogia, visto che a George Lucas, regista di "Guerre Stellari", erano subentrati Irvin Kershner ("L'impero colpisce ancora") e Richard Marquand ("Il ritorno dello Jedi"), mentre la seconda trilogia venne diretta per intero da George Lucas.