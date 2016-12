"Star Wars", per "Il risveglio della Forza" Darth Vader è rimasto di... ghiaccio

Non è il pianeta ghiacciato Hoth dell'inizio de "L'Impero colpisce ancora", ma l'Ice Sculpture Festival di Liegi. E' qui che i personaggi di Star Wars sono stati tramutati in statue di ghiaccio per una mostra davvero particolare aperta in occasione dell'uscita del settimo episodio, "Il risveglio della Forza". Da Darth Vader a Kylo Ren sono tutti in fila per un paesaggio da brivido...