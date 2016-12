"Star Wars: Il risveglio della Forza", raggiunto il miliardo di dollari di incasso

"Star Wars: Il risveglio della forza" ha superato, con gli incassi del 26 dicembre, il miliardo di dollari nel mondo (1.090.573.329). In Usa ha raggiunto i 544.573.329 milioni, mentre sul mercato straniero (circa 15 milioni gli incassi italiani) è arrivato a 546.000.000 milioni. Tra i tanti record del film di J.J. Abrams: il più grande incasso nell'esordio mondiale, nella prima settimana in sala e nel raggiungimento più veloce del traguardo del miliardo di dollari e di 400 milioni in Usa.