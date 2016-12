19 ottobre 2015 "Star Wars - Il risveglio della forza", diffuso il poster ufficiale del film Manca ormai poco al lancio dell'attesissimo nuovo episodio della saga. in arrivo anche l'ultimo trailer, quello definitivo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:22 - La data del lancio si avvicina per "Il risveglio della forza", nuovo capitolo della saga di Star Wars è arrivato il momento degli ultimi lanci promozionali. E' stato svelato il poster ufficiale, perfettamente in stile con quelli classici che sono entrati ormai nell'iconografia del cinema di fantascienza. E martedì 20 ottobre sarà la volta del trailer definitivo, dove probabilmente qualche elemento in più sarà svelato.