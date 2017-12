"Star Wars: Gli ultimi Jedi", richiesta importante ai fan da parte di Mark Hamill

Il 13 dicembre si avvicina e ormai si contano i giorni per l’arrivo al cinema di "Star Wars: Gli ultimi Jedi" . Mark Hamill ha postato sui suoi canali social un messaggio importante per tutti i fan, chiedendo di non divulgare gli spoiler dopo che avranno visto il film. Ad accompagnare l'invito una vignetta divertente. Dopo questa richiesta attendiamo quindi grandi rivelazioni dall'Episodio VIII della saga...

L'interprete di Luke Skywalker ha scritto: "L’attesa per l’Episodio VIII è quasi finita! Lasciatemi cogliere quest’opportunità per chiedervi personalmente di tenere segreto tutto ciò che accade ne Gli ultimi Jedi il più a lungo possibile. Vi ringrazio in anticipo".



Nella vignetta correlata al messaggio si vedono una donna e un uomo insieme in una stanza. L'uomo si trova di fronte a un calendario, intento a segnare crocette. La donna gli chiede: "Fai il conto alla rovescia per Natale?" e lui risponde: "No. Star Wars."