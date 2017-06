"Star Wars" festeggia 40 anni con ricordi social e un nuovo record

Gli appassionati di "Star Wars" di tutto il mondo si sono uniti sui social sotto l'hashtag #StarWars40th per festeggiare i primi 40 anni della saga. Dallo chef giapponese che intaglia i personaggi nella verdura alle foto d'epoca dell'uscita al cinema nel 1977, passando per gli scatti dal set. E mentre stanno per aprire due parchi a tema dedicati, la saga mette a segno un altro traguardo e sorpassa James Bond al box office.