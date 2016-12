"Star Wars: Episodio VIII", cominciate le riprese del nuovo capitolo della saga

Intanto arriverà il prossimo dicembre lo spin-off "Rogue One: A Star Wars Story" di cui Bob Iger ha fornito un aggiornamento: "Le riprese di Rogue One sono praticamente completate e adoriamo quello che abbiamo visto finora. Questo è il primo di una serie di storie indipendenti pianificate e siamo già in pre-produzione per quanto riguarda la prossima che uscirà a maggio del 2018".