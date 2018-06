"Star Wars", asta record: venduta per 470mila euro la "pistola laser" di Han Solo

Asta da record per un cimelio legato al mondo di " Star Wars ". E' stata infatti venduta la "pistola laser" usata da Harrison Ford nei panni di Han Solo ne " Il ritorno dello Jedi ", terzo capitolo della saga uscito nel 1983. L'iconico oggetto è stato battuto all'asta, negli Stati Uniti, per un valore di oltre 470mila euro, così come ha riferito la Bbc.

L'oggetto faceva parte di una serie di memorabilia molto ambite, tra cui il costume di "Superman" indossato nel terzo capitolo della serie da Christopher Reeve e un abito nero appartenuto a Marilyn Monroe.



La pistola era in possesso del direttore artistico del film, James L. Schoppe, che per "Il ritorno dello Jedi" ottenne una candidatura all'Oscar come "miglior direzione artistica". Si tratta di una riproduzione di una DL-44, utilizzata dal contrabbandiere più famoso della galassia di "Star Wars" e basata sul design della tedesca Mauser C96.



Per il nuovo proprietario, oltre alla gioia di aver vinto l'asta, anche un particolare primato. Il blaster di Han Solo ha strappato infatti il record alla "spada laser" utilizzata da Mark Hamill (Luke Skywalker) nei primi due film della saga, che venne venduta per oltre 386mila euro.