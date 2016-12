"Star Wars", arrestato l'ex bambino prodigio Jake Lloyd

Guai con la giustizia per l'ex baby star di "Star Wars" Jake Lloyd, che nel 1999 interpretò il giovanissimo Anakin Skyvalker (il futuro cattivo Dart Fener) nel primo capitolo "La minaccia fantasma". L'attore 26enne è stato fermato in South Carolina per guida spericolata e senza patente. Lloyd, dopo essere sfuggito all'alt della polizia, si è schiantato a 160 km orari contro una serie di alberi ed è finito in manette.