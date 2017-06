"Stanlio e Ollio", arriva in Italia il film sull'irresistibile duo comico americano

Arriva, finalmente, in autunno in Italia il film su Stanlio e Ollio. Il biobic, “Stan & Ollie“, prodotto dalla BBC Films, su una delle coppie comiche d’oro del cinema americano degli anni ’30, sarà diretto da Jon S. Baird e avrà come protagonisti John C. Reilly nei panni di Oliver Hardy e Steve Coogan in quelli di Stan Laurel. Racconterà la vita del duo a partire dal loro tour teatrale del 1953 in Inghilterra, quando ormai la loro celebrità cinematografica stava per scomparire e la salute di Hardy andava peggiorando...

A firmare la sceneggiatura Jeff Pope ("Philomena"), che per la trama ha preso spunto proprio dagli ultimi anni della carriera di questa incredibile coppia di artisti, quando i tempi d'oro di Hollywood stavano ormai tramontando e i due avevano perso il pubblico di una volta, mentre Hardy stava peggiorando di giorno in giorno. Il film si focalizzerà sulla loro grande amicizia e su quanto siano stati importanti l'uno per l'altro soprattutto durante quegli ultimi sketch messi in scena a teatro, che conquistarono letteralmente il pubblico europeo.



Dal 1921 al 1951 i due attori girarono più di 100 film. Stan Laurel era nato il 16 giugno 1890 (morì il 23 febbraio 1965). Maestro di comicità, da noi conosciuto come Stanlio, compagno fedele e sfortunato di Ollio, è considerato uno dei più grandi attori comici di tutti i tempi. Oliver Hardy invece, "Ollio", era nato ad Harlem il 18 gennaio 1892 (morto il 7 agosto 1957). Portò nel cinema un espediente filmico denominato "camera-look", che consisteva nel rivolgersi direttamente agli spettatori per ricercarne la complicità, guardando direttamente nella cinepresa. Fu uno dei punti di forza dell'attore americano nelle pellicole con Stan Laurel. Hardy fu però anche un innovatore soprattutto per quanto concerne la gestualità, fatta di movenze buffe, ma al contempo eleganti e agili, nonostante la sua non indifferente mole fisica.