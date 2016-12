"Spectre", Aston Martin usata per il film venduta all'asta per oltre 3 milioni di euro

I 10 lotti battuti dalla popolare casa d'aste comprendevano l'anello d'oro comparso al dito del personaggio interpretato da Christoph Waltz (venduto a 26 mila sterline), gli orologi Omega e Longines indossati da Ralph Fiennes e da Daniel Craig (via rispettivamente per 16 mila e 75 mila sterline) e un abito da sera di 007, firmato Tom Ford, da 22 mila sterline. Venduti anche il costume da scheletro indossato da Craig nella scena iniziale (battuto per circa 126 mila euro) e la partitura originale di "Writing's on the wall", colonna sonora di "Spectre" firmata da Sam Smith (per 12 mila euro).



La base d'asta fissata da Christie's per la Aston Martin era di 1,3 milioni euro, ma in soli cinque minuti il prezzo è lievitato fino all'offerta vincente, piazzata da un ignoto che porta sì a casa l'auto, ma dovrà tenerla parcheggiata in garage. La "Bond Car" è infatti un esemplare di vettura cinematografica non omologata per l'uso su strada.