"Space Jam 2", LeBron James sarà il protagonista insieme ai Looney Tunes

La Warner Bros ha dato il via all'operazione sequel, di cui si parla fin dal successo di quel primo film, che sbancò i botteghini di tutto il mondo con un incasso complessivo di 230 milioni di dollari. La regia sarebbe stata affidata a Justin Lin, già responsabile di diversi "Fast & Furious" e dell'imminente "Star Trek Beyond". Per LeBron James non sarà l'esordio cinematografico. Lo scorso anno ha recitato nella parte di sé stesso in "Un disastro di ragazza" di Judd Apatow.