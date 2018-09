"Sister Act 3", Whoopi Goldberg esclusa dal remake

A 25 anni dal secondo film di "Sister Act" , prende forma il terzo capitolo ma con molte sorprese. Whoopi Goldberg che aveva aperto a un clamoroso ritorno nei doppi abiti di Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta , si dice delusa: ora la Disney ha pianificato un nuovo film tra il remake e il reboot senza l'attrice trascinatrice del franchise. "Immagino che apparirò mentre cammino, in una scena, per poter dire che ne ho fatto parte", ha dichiarato.

La casa di Topolino, più interessata a rilanciare la saga piuttosto che continuarla, punterebbe quindi su una differente suora protagonista per "Sister Act 3".



A rivelare la decisione della Disney, è la stessa Goldberg intervistata da "Good Morning Britain": “Siamo stati alla Disney per chiedere l’elemosina ma hanno deciso che sarebbero andati in una direzione diversa con Sister Act. Quindi non ci sarà Sister Act 3, ma una nuovissima versione di Sister Act, e immagino che apparirò mentre cammino, in una scena, per poter dire che ne ho fatto parte".