"Shin Godzilla", nelle sale per tre giorni arriva il Re dei Mostri

Nato nel 1954, all’insegna della sindrome da terrore nucleare, che da dopo Hiroshima e Nagasaki è una delle componenti fondamentali dell’animo giapponese, Gojira (Godzilla in originale) ha da subito conquistato fan in tutto il mondo, guadagnandosi un ruolo di primo piano nell’immaginario collettivo a ogni sua trasformazione. Con Shin Godzilla il Re dei Mostri torna in patria e nell’era post Fukushima ricomincia da capo. Un remake voluto dalla storica casa di produzione Toho, che per l’occasione ha messo insieme due glorie nazionali: Godzilla, il capostipite dei kaiju-eiga (cinema dei mostri) e Hideaki Anno, autore dell’anime Neon Genesis Evangelion, affiancato alla regia dal mago degli effetti speciali Shinji Higuchi.



Un film godibile da tutti, capace di unire innovazione e tradizione, impegno e spettacolarità: a partire dai temi legati alla storia di Godzilla (il mostro distruttore come vendetta della natura sull’umanità) fino all’utilizzo di sorprendenti effetti digitali affiancati al mostro interpretato dal classico uomo in costume. Un omaggio fortemente voluto Hideaki Anno, così da rappresentare al meglio questo nuovo inizio.



È una giornata tranquilla in Giappone, quando una strana fontana d’acqua erutta nella baia, provocando il panico, che si diffonde anche tra i funzionari di governo. Inizialmente si pensa a un’anomala attività vulcanica, ma un giovane dirigente osa chiedersi se possa trattarsi di qualcosa di vivo. Il suo incubo peggiore prende vita quando un mostro emerge dal profondo e comincia a seminare distruzione per la città. Mentre il governo cerca di salvare i cittadini, una squadra di volontari cerca di scoprire la debolezza della creatura. Ma il tempo non è dalla loro parte: la più grande catastrofe mai abbattutasi sul mondo evolve e lo fa davanti ai loro occhi.