"Se mi lasci non vale", Vincenzo Salemme guida la rivolta degli ex

Al cinema " Se mi lasci non vale ", la nuova commedia di Vincenzo Salemme nelle doppie vesti di attore e regista. Salemme e Paolo Calebresi sono due uomini piantati dalle rispettive compagne: Serena Autieri e Tosca D'Aquino . Desiderosi di vendicarsi, decidono di sedurre e abbandonare l'uno la donna dell'altro per farle soffrire. Ad aiutarli, un attore teatrale ( Carlo Buccirosso ) travestito da autista. Ma non tutto va per il verso giusto.

Vincenzo (Salemme) e Paolo (Calabresi) sono accomunati dallo stesso triste destino: entrambi sono stati lasciati dalle proprie compagne. Una sera i due si incontrano per caso in un locale, si riconoscono l'uno nel dolore dell'altro e fanno amicizia. Le delusioni amorose continuano a bruciare come il primo giorno, finché Vincenzo non ha l'illuminazione: l'unico modo per voltare pagina è la vendetta...



I due escogitano dunque un piano per infliggere alle loro ex la stessa sofferenza subita. Ciascuno di loro dovrà avvicinare la ex dell'altro, conquistarla facendo leva sugli interessi e i punti deboli rivelati dall'amico, farla innamorare perdutamente e poi lasciarla senza pietà.



È così che Paolo dovrà fingersi un vegano convinto per avvicinare Sara (Serena Autieri), la ex di Vincenzo, mentre quest'ultimo dovrà calarsi nei panni di un ricco magnate per colpire al cuore Federica (Tosca D'Aquino), la ex di Paolo che sembra interessata solo al potere e al denaro. Ad aiutarli nell'impresa Alberto (Carlo Buccirosso), un teatrante sui generis ingaggiato per fingersi l'autista e rendere più verosimile l'interpretazione di Vincenzo.