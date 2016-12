“Se mai mi penserai”, il secondo singolo dal post-rap di Razza Krasta

11:51 - Il rapper Daniele Cortese, in arte Razza Krasta, pubblica “Se mai mi penserai”, secondo singolo estratto dall'album “AfteRap” in uscita il 28 novembre. La ballad si pone come prosecuzione del passato artistico del cantante in un progetto che scavalca il concetto classico di rap: testi e arrangiamenti presentano infatti un gusto Hip-Hop misto alle sonorità più varie. Su Tgcom24 l'anteprima del videoclip della canzone, in radio dal 7 novembre.

Traendo ispirazione dalle esperienze maturate con Santacrew e col duo Paola&Chiara, il rapper contamina rime e beat rap con i generi folk, dance, rock e swing in tracce che riflettono, con metafore e storie vere e con toni ora seri ora ironici, il senso della vita e della morte, e sentimenti come rabbia, amore, fiducia.