"Scemo e più scemo 2", weekend da leoni Sbancato subito il botteghino Usa

10:32 - Passano gli anni ma non cambia il successo. Al suo primo weekend nelle sale americane "Scemo e più scemo 2" sbanca il botteghino. La commedia demenziale con Jim Carrey e Jeff Daniels ha portato a casa 38,1 milioni di dollari, lasciandosi alle spalle tanto il nuovo film Disney "Big Hero 6" (36 milioni) che il kolossal fantascientifico di Christopher Nolan, "Interstellar" (29,2 milioni).

Per quanto nei mesi scorsi la macchina promozionale sia stata particolarmente attiva, un simile risultato era tutt'altro che scontato. Infatti sono stati molti i sequel (soprattutto quelli realizzati a molti anni di distanza dall'originale) rivelatisi poi dei flop al momento della prova con la sala.



Tanto più che "Scemo e più scemo" dei sequel li aveva già avuti, con risultati al limite del disastroso. La differenza però in questo caso l'ha fatta il cast. Tanto il ritorno della coppia originale composta da Carrey e Daniels, quanto quello dei fratelli Pharrelly in cabina di regia. Un ritorno al grande successo anche per Jim Carrey, che ormai da parecchi anni gravitava lontano da film blockbuster. A questo punto non resta che attendere l'arrivo in Italia, previsto per il 3 dicembre.