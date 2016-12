"Sala Bio", quando al cinema sono protagoniste le storie di vita

11:22 - Martedì 2 dicembre "Sala Bio" presenta a Roma (Cinema Adriano), Milano (Cinema Colosseo) e Bologna (Cinema Odeon) le anteprime di "Magic in the Moonlight", la nuova commedia scritta e diretta da Woody Allen. Un progetto che nasce come estensione nel corso dell'anno di Biografilm Festival – International Celebration of Lives di Bologna, il primo festival italiano dedicato alle biografie e ai racconti di vita.

L'obiettivo è offrire al pubblico l'opportunità di entrare a far parte di una community che ogni settimana si ritrova in Sala Bio per scoprire importanti, appassionanti e divertenti storie di vita.



La rassegna propone un calendario ricco di titoli e il mese di dicembre si accende con le atmosfere anni Venti di "Magic in the Moonlight". Colin Firth interpreta lo scorbutico illusionista Stanley Crawford. Pragmatico e scettico, Crawford si reca in missione presso la residenza della famiglia Catledge, in Costa Azzurra, per smascherare la sedicente medium Sophie Baker (Emma Stone), ma si troverà spiazzato dalle doti esibite dalla giovane veggente e inizierà a domandarsi se i suoi poteri siano reali.