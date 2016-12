29 aprile 2015 "Run All Night": una notte ad alta tensione per Liam Neeson Esce nei cinema italiani il 30 aprile il film di Jaume Collet dove un killer professionista si trova ad affrontare una scelta difficile dalla quale dipende la vita di suo figlio. Tgcom24 vi presenta una clip esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

10:08 - Arriva nei cinema il 30 aprile, "Run All Night - Una notte per sopravvivere", thriller ad alta tensione diretto da Jaume Collet e interpretato da Liam Neeson, Ed Harris e Joel Kinnaman. E' la storia di un killer professionista che si trova costretto a una difficile scelta quando suo figlio entra nel mirino di un boss della mala. Tgcom24 vi offre una clip in anteprima esclusiva.