"Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo" torna agli Arcimboldi

A grande richiesta, dopo tre settimane di repliche, torna a Milano il musical prodotto da David e Clemente Zard. "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo", che proprio nella città meneghina ha debuttato lo scorso 14 febbraio al Teatro Ciak, torna per quattro repliche il 12, 13 e 14 di ottobre, e per la prima volta in assoluto la cornice sarà quella del prestigioso Teatro degli Arcimboldi.