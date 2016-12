"Rolling Stone" elegge Bob Dylan poeta della musica

Appena fuori dal podio trovano spazio "l'inventore" del rock Chuck Berry che "con le sue canzoni immediate e iconiche ha celebrato in modo unico le libertà americane". Subito dietro di lui Smokey Robinson, il più influente artista del Rhythm and blues, seguito al sesto posto da Mick Jagger e Keith Richards. I musicisti dei Rolling Stones "definirono le sonorità essenziali del rock e furono un esempio per i rocker che li seguirono".



Al settimo posto troviamo la coppia formata da Carole King e Gerry Goffin "la più prolifica e impressionante collaborazione della storia pop americana. Il lavoro lasciò il segno e sopravvisse alla fine del loro matrimonio". Ottava posizione invece per il musicista Paul Simon "quintessenza del cantautore newyorkese, che si muove con naturalezza tra stili molto diversi prestando attenzione al ritmo e alla melodia".



Chiudono la top ten Joni Mitchell e Stevie Wonder. La prima rappresentò "lo spirito degli Anni Sessanta, anche se la sua musica andrò oltre al contesto storico". Entra di diritto tra i primi dieci anche Stevie Wonder perché con le sue canzoni "è riuscito ad intercettare l'intera gamma di emozioni e sentimenti umani"