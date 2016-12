"Rogue One: A Star Wars Story" arriva tra nuovi personaggi e storie inedite

Nelle sale italiane arriverà il 15 dicembre, intanto ecco un nuovo trailer che anticipa succulenti particolari dell'attesissimo " Rogue One: A Star Wars Story ". Diretta dal regista Gareth Edwards e prodotto da Kathleen Kennedy , la pellicola dà ufficialmente il via a una nuova serie cinematografica ambientata nell'amato universo di Star Wars e interpretata da nuovi personaggi alle prese con storie inedite.

Il film racconta infatti la storia di un improbabile gruppo di eroi che, in un periodo di conflitto, intraprendono una missione per sottrarre i piani della più potente arma di distruzione di massa mai ideata dall’Impero, la Morte Nera. Questo evento, fondamentale per la storia di Star Wars, spingerà delle persone ordinarie a unirsi per realizzare imprese straordinarie, diventando parte di qualcosa di più grande.