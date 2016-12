"Ritorno al futuro", spunta la scena tagliata

12:53 - Dopo trent'anni "Ritorno al Futuro" continua a regalare chicche ai suoi fan. E' infatti spuntata sul Web una scena inedita del film con protagonisti Marty (Michael J. Fox) e Doc (Christopher Lloyd), catapultati negli Anni Cinquanta, che discutono sull'incontro tra il ragazzo e sua madre. "Sono queste le cose che rovinano tutto in modo irreversibile - dice Marty - E se poi tornassi nel futuro e venisse fuori che sono gay?".

Nella scena eliminata Marty è nervoso per l'appuntamento con la madre e cerca conforto nel giovane Doc. "Non so se riesco andare fino in fondo a questa cosa. Non posso credere che devo provarci con mia madre, sono queste le cose che mandano tutto a rotoli. Cosa succerebbe se tornassi nel futuro e venisse fuori che sono gay?". A quel punto Doc replica "E perché non dovresti essere felice?", lasciando Marty un po' imbarazzato e senza parole.



In "Ritorno al Futuro" il protagonista, grazie alla mitica DeLorean, riesce ad andare avanti e indietro nel tempo. Nel primo capitolo della trilogia si ritrova involontariamente nel passato, portando scompiglio nella storia d'amore (ancora agli inizi) dei suoi genitori.