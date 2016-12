"Ritorno al futuro", per la festa dei 30 anni la fantasia diventa realtà

La data fissata è il 21 ottobre. E' il giorno in cui, in " Ritorno al futuro - Parte II ", Marty McFly si ritrova nel 2015, e quindi sarà il giorno perfetto per dare il via ai festeggiamenti del trentennale del film cult di Robert Zemeckis . Per l'occasione la Universal ha diffuso un falso trailer de " Lo squalo 19 ", mentre la Pepsi produrrà un'edizione speciale della bibita con nome e forma della bottiglia identiche a quelle che si vedevano nel film.

Quello che tra il 1985 e il 1990, anni di uscita dei tre capitoli della trilogia, sembrava fantascienza si è in qualche caso realizzato, e in altri è rimasto il parto della fantasia degli autori. Fatto sta che il 2015 che allora sembrava tanto lontano ora è arrivato e così qualcuno ha pensato di dare una mano per rendere più completa la connessione tra il film e la realtà.



Tra le tante cose futuristiche con le quali Michael J. Fox si trovava ad avere a che fare c'erano le scarpe che si allacciavano da sole e che poi sono state realizzate. Così come realtà (pur per pochi) è divenuto lo skateboard fluttuante. Adesso la Pepsi realizza la "Pepsi Perfect", con lo stesso logo e la forma di bottiglia. Mentre la Universal, pur non avendo prodotto "Lo squalo 19" (ma nemmeno i restanti 15 che lo separerebbero dall'ultimo realmente girato), ha voluto mettere in Rete comunque un falso trailer del film.