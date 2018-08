"Ritorno al futuro", il cast riunito in una foto social

Michael J. Fox a commento della foto ha scritto: "Nel 2018, anche Biff ce l’ha fatta“, mentre la Thompson ha scritto invece: "Quattro vecchi amici tornano dal futuro".



Durante la convention, l'attore Thomas Wilson, meglio noto come Biff Tannen, ha scerzato sulla voglia di vedere un sequel. "Fondamentalmente penso che l'America stia dicendo, Dai hanno distrutto ogni franchise con sequel pessimi, perché non questo? Dai, lo guarderemo fino a che non ci farà schifo". Michael J. Fox ha fatto notare che il co-creatore di "Ritorno al futuro", Bob Gale, e Robert Zemeckis si sono detti sicuri che un quarto capitolo non accadrà mai. Invece in una recente intervista Christopher Lloyd aveva parlato dell'idea di fare un altro film solo nel caso che la sceneggiatura fosse buona come gli altri film.