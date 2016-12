"Rimbamband Show", lo swing surreale arriva al Manzoni di Milano

13:45 - Lo swing surreale e strampalato dei Rimbamband sarà in scena il 30 e 31 marzo al Teatro Manzoni di Milano, per due serate a cavallo tra musica e cabaret. La band composta da Raffaello Tullo (voce, percussioni), Renato Ciardo (batteria), Vittorio Bruno (contrabbasso), Nicolò Pantaleo (sax) e Francesco Pagliarulo (pianoforte) porta sul palco "Rimbamband Show", uno spettacolo in bilico tra musica e cabaret.

Dopo 'Il sol ci ha dato alla testa' arriva il secondo capitolo "Rimbamband Show". Quale sarà lo stile?

Lo stile è quello tipico della Rimbamband, super-contaminato da musica, mimo, clowneria, imitazioni e giochi musicali. Tutto ciò che è strano e sopra le righe proviamo a portarlo in scena. Mantenendo però quello che noi siamo e portando sul palco una versione esagerata della nostra personalità.



Cosa accadrà in scena?

Sul palco ci sono quattro musicisti pazzi, guidati da un capo-banda. Lui cerca di portare avanti un tipo di spettacolo raffinato e brillante, fatto di tip-tap e numeri musicali. Le sue speranze vengono però disattese a causa soprattutto di un batterista indisciplinato con una passione ingiustificata per Tony Dallara.



Il vostro varietà è in bilico tra musica e comicità, quali sono i vostri punti di riferimento?

Dal passato peschiamo a larghe mani da Carosone, da Buscaglione e da Gaber, ma anche da comici come Jerry Lewis e Charlie Chaplin che hanno un tipo di comicità visuale. Dal contemporaneo prendiamo spunto soprattutto dagli Umbilical Brothers, una coppia di mimi e rumoristi canadesi, ma anche dalla Banda Osiris e dal musicista danese Victor Borges, che con le sue gag al piano ha ispirato Stefano Bollani.



Siete insieme ormai da molti anni, dal 2006, ma come sono nati i Rimbamband?

E' un progetto nato dalla voglia di raccontare quelle che sono le nostre passioni. La prima è la musica, tutto lo spettacolo galleggia sulla musica. Siamo cinque musicisti che fanno anche altro, non cinque attori che fanno anche musica. Quando hai la passione per il gioco e sai suonare, per mettere insieme tutto metti su la Rimbamband...



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni Via Manzoni, 42 - Milano

tel. 02 7636901

cassa@teatromanzoni.it.