"Real Illusion", la magia di Gaetano Triggiano pronta a stregare l'Italia

29 dicembre 2017 01:28 "Real Illusion", la magia di Gaetano Triggiano pronta a stregare lʼItalia Eʼ noto come il David Copperfield europeo. Sarà protagonista di un tour da marzo

Gaetano Triggiano, uno dei più grandi illusionisti del mondo, noto come il David Copperfield europeo, torna in Italia con il suo "Real Illusion" per tre show al Teatro Brancaccio di Roma, dal 27 al 29 marzo 2018 e sei spettacoli a Milano, dal 10 al 15 aprile al Teatro della Luna di Assago. La direzione artistica dello show è di Arturo Brachetti.

"Real Illusion" è un nuovo modo di fare magia, dove le illusioni non sono più elementi a sé stanti, ma inglobati in un linguaggio teatrale. Professionista quasi maniacale, con un continuo lavoro di perfezionamento e di ricerca, di studio e progettazione, Triggiano continua a stupire il pubblico creando le illusioni più strabilianti.



"Per questa sua ultima creazione mi sono divertito molto a discutere con lui l'ideazione, il suggestivo impianto scenico, lo sviluppo della macchina teatrale - spiega Brachetti -. Gaetano ha come sempre dedicato tutta la sua energia a pensare, costruire e metter in scena nuove ambientazioni e coreografie per le sue illusioni, sempre caratterizzate da ritmo incalzante ed energia pura".