"Re Leone", ecco le prime immagini del sequel

E' tutto incentrato sulla storia di Kion, secondogenito di Simba. Il sequel di "Re Leone" era stato annunciato tempo fa, ma adesso arrivano le prime immagini: è stato infatti diffuso il primo trailer di "The Lion Guard - Return of the Roar". Il corto verrà trasmesso a novembre negli Stati Uniti e farà da apripista alla nuova serie animata della Disney che andrà in onda a gennaio 2016.

Il sequel è sempre ambientato nella Savana africana e vede Kion circondarsi di fedeli amici eroici per proteggere le Terre del Branco. Non solo. Gli animali scopriranno come utilizzare le proprie abilità per mantenere l'equilibrio naturale. Per realizzare il film è stato infatti coinvolto un team di esperti del parco tematico Animal Kingdom, proprio per riprodurre al meglio i comportamenti e le caratteristiche delle varie specie.