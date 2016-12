"Quo Vado" di Checco Zalone guida la carica delle nuove commedie

"La crisi della pubblicità ci ha fatto ripensare agli investimenti - ha ammesso - Per il cinema italiano quest'anno abbiamo in bilancio circa trenta milioni, più dodici per il lancio, mentre per gli stranieri tra i sei e gli otto milioni più la promozione, mentre, solo quattro anni fa, l'investimento complessivo era di circa sessanta milioni". A Natale uscirà il redivivo cine-panettone di Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Ghini, Luca Argentero, Ilaria Spada e Dario Bandiera, mentre il 1 gennaio arriverà " Quo Vado " del re del box office Checco Zalone che vede nel cast anche Lino Banfi. Diego Abatantuono sarà invece protagonista di " Belli di papà " di Guido Chiesa, in una commedia dove interpreta un padre milionario con a carico tre figli piu' che bamboccioni.

Tra i film più attesi "Chiamatemi Francesco" di Daniele Luchetti, che ripercorre la vita di un giovane argentino destinato a diventare Papa. Dopo il grande successo della web-serie (oltre 30 milioni di visualizzazioni) debutta sul grande schermo "The Pills - Mezzogiorno meno un quarto" di Luca Vecchi. In odor di Festival di Venezia invece il film di Piero Messina, "L'attesa", con Juliette Binoche, Lou de Laage e Giorgio Colangeli in un dramma familiare pieno di suspence.



Sul fronte internazionale attesi l'action-thriller "The Transporter Legacy" di Camille Delamarre e il film tedesco campione di incassi "Fuck You Prof!" su un singolare professore e la sua inquieta classe. Da Hollywood arriva l'action-fantasy, "Now You See Me: Second Act" di Jon Chu con Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Michael Caine, Morgan Freeman e Daniel Radcliffe. Steven Spielberg torna in sala con il fantasy "Big Friendly Giant" ispirato al libro di Roald Dahl e arriva anche l'action drama "Deepwater Horizon" di Peter Berg.