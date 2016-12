"Que Pasa", Federico Scavo torna con una hit piccante

Il 2016 è un anno d'oro per Federico Scavo, incoronato agli ultimi Dance Music Awards con il titolo di Best Guest DJ 2015. Dopo il successo ottenuto con la sua versione di "Parole" di Mina e la collaborazione con Barbara Tucker in "Live Your Life"; ora il Re della House italiano è tornato da Ibiza con "Que Pasa". Una hit piena di gioia ed energia, perfetta per far ballare i dancefloor estivi di tutto il mondo.