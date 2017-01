"Prodigi", il mentalist Vanni de Luca pronto a incantare Milano

Arriva a Milano in prima nazionale "Prodigi" , in scena al Teatro Manzoni il 30 e 31 gennaio. Il protagonista è Vanni de Luca , illusionista e fachiro proveniente da Pavia, che nel 2015 è stato eletto miglior mentalista d'Italia. In pochi minuti e contemporaneamente Vanni risolve un cubo di Rubik, matrici 4x4, il percorso del cavallo degli scacchi e recita a memoria un canto della Divina Commedia di Dante, scelto liberamente dal pubblico.

Ispirato dalle spettacolari gesta dei supercalcolatori umani degli anni 20, veri fenomeni del Varietà di inizio Novecento, Vanni ha sviluppato un metodo per ricordare pacchetti di informazioni mastodontici: riesce a memorizzare più di 150 nomi letti sui campanelli di una strada e conosce il giorno della settimana relativo a qualsiasi data della storia.



Ha studiato a lungo il potere della mente sul corpo, grazie al suo interesse per le discipline orientali, arrivando al punto di modificare il proprio battito cardiaco durante le performance e di utilizzare questo stato di trance per esperimenti sensazionali, dall’apnea prolungata al fachirismo. Esoterico, matematico, misterioso, è capace di creare spettacoli incredibili senza nessun artificio. La sua unica arma è usare alla massima potenza una mente prodigiosa.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02.763.69.01

Fax 02.760.054.71

www.teatromanzoni.it