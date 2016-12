"Pretty Woman", la regina delle commedie romantiche compie 25 anni

Il film diretto da Garry Marshall aveva tutti gli elementi per piacere al pubblico: una coppia di protagonisti belli e fascinosi (anche se all'epoca la vera star era solo Richard Gere), una storia romantica al punto giusto, con i classici elementi di conquista, redenzione ed emancipazione che creano empatia in chi guarda. Un cast perfettamente assortito con i comprimari, come Hector Elizondo, perfettamente in parte. Ma alla fine fu proprio la chimica tra i due protagonisti a dare la spinta decisiva per trasformare un successo di cassetta come tanti in un cult intramontabile. Chimica che Marshall provo a ricreare nove anni dopo in "Se scappi ti sposo" con risultati decisamente meno clamorosi.



E infatti nelle commedie romantiche, dove si ride ma ci si commuove anche e si sogna un po', l'assortimento della coppia è decisivo. "Harry ti presento Sally" non sarebbe stata la stessa cosa con altri due attori al posto di Meg Ryan e Billy Crystal, così diversi ma così perfetti insieme. E a Colin Firth e Renee Zellweger si deve gran parte del successo dei due film su Bridget Jones. E poi ancora Julia Roberts con Hugh Grant in un altro classico come "Notting Hill", e Ben Stiller, sfigatissimo partner di Cameron Diaz in "Tutti pazzi per Mary" e di Teri Polo nella saga di "Ti presento i miei".



Altri sodalizi che il pubblico ha amato sono quelle composte da Matthew McCounaghey e Kate Hudson, protagonisti in due film, e Drew Barrymore e Adam Sandler, che hanno fatto coppia in ben tre pellicole. E poi come dimenticare Sarah Jessica Parker e Peter Noth? La loro relazione non ha solo tenuto banco in due film di "Sex and the City" ma anche in sei stagioni di serie tv: per il pubblico praticamente degli amici di famiglia.