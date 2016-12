14 aprile 2015 "PostePay Rock in Roma", dai Muse a Caparezza: un'estate con i big della musica Dal 14 giugno al 6 settembre si svolgerà la settimana edizione del festival romano. Tantissimi i nomi in cartellone: da Robbie Williams e Lenny Kravitz alle stelle nostrane come Fedez, Litifba e Verdena Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:07 - Si svolgerà dal 14 giugno al 6 settembre, la settima edizione del "Postepay Rock in Roma", il festival musicale che avrà come teatro l'Ippodromo della Capannelle. Particolarmente nutrito il cartellone di quest'anno, che vede numerosi big della scena internazionale, come Muse, Robbie Williams e Lenny Kravitz, senza perdere d'occhio i nomi italiani, come Caparezza, Litfiba e Verdena.

In poco più di 6 anni il "Postepay Rock in Roma" ha conquistato un posto di prestigio tra i festival internazionali più attesi della stagione estiva: con oltre 1 milione di persone dall'inizio a oggi, l'andamento costante di crescita delle presenze ha alimentato negli anni l’interesse tra i giovani per la proposta culturale - fino a renderlo un elemento fondante dell’estate romana riconoscibile a livello internazionale.



"Il Festival inizia una nuova edizione sempre più green and social, ma anche 'stay different' - afferma Sergio Giuliani, fondatore con Maxmiliano Bucci -. Il fil rouge di Rock in Roma sono tutte le differenze, incluse quelle di sesso, colore e religione. Il festival sarà un luogo aperto a tutti, dove tutto crea differenza e dove le differenze sono la narrazione nella narrazione”. Anche gli artisti italiani cominciano a mostrare il loro interesse, aggiunge Bucci - rispetto allo scorso anno c'è qualche italiano in più, a partire da Caparezza. Il nostro sogno era quello di creare un Festival che facesse parlare di sé e ci siamo resi conto di esserci riusciti. Siamo, infatti, i primi dieci festival al mondo come presenze con oltre un milione di presenze dall’inizio. Quest'anno poi c'è un altro punto che rappresenta una svolta: per ogni singolo concerto il prezzo è fra i più bassi d'Europa».





IL CALENDARIO:

Domenica 14 giugno - ALT J

Martedì 16 giugno - SLIPKNOT accompagnati da due “super special guest”, AT THE GATES e KING 810;

Sabato 20 giugno - FEDEZ;

Domenica 21 giugno - SAM SMITH

Martedì 23 giugno - SLASH featuring Myles Kennedy & The Conspirators (+ special guest);

Martedì 30 giugno - MUMFORD & SONS;

Mercoledì 1° luglio - DAMIAN “JR.GONG“ MARLEY (+ special guest)

Giovedì 2 luglio - THE CHEMICAL BROTHERS

Sabato 4 luglio - J-AX;

Martedì 7 luglio - ROBBIE WILLIAMS

Mercoledì 8 luglio - STROMAE + Years & Years special guest;

Giovedì 9 luglio, NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

Martedì 14 luglio - VERDENA

Sabato 18 luglio - MUSE

Venerdì 24 luglio - LITFIBA

Sabato 25 luglio - CAPAREZZA

Lunedì 27 luglio - LENNY KRAVITZ con GARY CLARK JR., come special guest;

Mercoledì 26 agosto - TAME IMPALA + NICHOLAS ALLBROOK;

Domenica 6 settembre - LINKIN PARK;