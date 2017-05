"Pirati dei Caraibi-La vendetta di Salazar", ecco il look di Paul McCartney

Mancano ormai pochi giorni all’uscita di "Pirati dei Caraibi: la Vendetta di Salazar", in arrivo nelle sale il 24 maggio. Arriva online un character poster del nuovo capitolo del franchise in cui è protagonista Sir Paul McCartney. Sappiamo già da tempo che l’ex Beatles avrà un cameo, ma non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo. Il suo aspetto ricorda molto quello di Keith Richards, che interpretò precedentemente il Capitano Teague, padre di Jack Sparrow...