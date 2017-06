"Pirati dei Caraibi", costi alle stelle: 2 milioni di dollari per i pasti sul set

Per una grande produzione una grande quantità di cibo sul set. L'eccesso dei blockbuster americani si conta anche attraverso i bilanci che si gonfiano a dismisura non solo per i costi degli effetti speciali magniloquenti ma anche per gli alimenti di prim'ordine che vengono serviti durante le riprese. Un solo film dei "Pirati dei Caraibi" ha un costo di 2 milioni di dollari solo in pasti: durante la produzione i ristoratori ne preparano circa 170.000. Numeri da capogiro.