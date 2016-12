"Pirati dei Caraibi 5", le foto social dal set mostrano i protagonisti della saga

"Pirati dei Caraibi 5" uscirà al cinema tra oltre un anno, a maggio 2017. Per alleviare l'attesa, il regista Joachim Ronning e Kaya Scodelario hanno condiviso sui loro profili Instagram alcune foto dal set e dalla sala montaggio che ritraggono Geoffrey Rush (Barbossa) e alcuni nuovi membri del cast. Il titolo della pellicola sarà "Dead Men Tell No Tales" e vedrà il Capitano Jack Sparrow ( Johnny Depp ) catapultato in una nuova avventura.

Il quinto episodio della saga firmata Disney è diretto da Espen Sandberg e Joachim Rønning ed è stato girato interamente in Australia: in parte ai Village Roadshow Studios, e in parte in location a Queensland.



Catapultato in una avventura tutta nuova, il malcapitato Capitano Jack Sparrow si trova sotto un'aria ancora più sfortunata quando dei temibili pirati fantasma guidati dalla sua vecchia nemesi, il terrificante Capitano Salazar (Bardem), fuggono dal Triangolo del Diavolo, intenzionati a uccidere ogni pirata del mare, incluso lui.