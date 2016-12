"Pirati dei Caraibi 5", la saga Disney approda in Australia

10:49 - Il quinto episodio della serie dei "Pirati dei Caraibi" sarà girato in Australia, nello stato di Queensland. Le riprese prenderanno il via all'inizio del 2015, mentre l'uscita mondiale nelle sale è prevista per luglio 2017. Nel nuovo capitolo Johnny Depp dovrebbe tornare a interpretare Capitan Jack Sparrow, mentre non è ancora confermato il coinvolgimento di Geoffrey Rush (Capitan Barbossa) e di Orlando Bloom (Will Turner).

Jerry Bruckheimer sarà di nuovo il produttore, mentre la regia questa volta è affidata a Joachim Ronning ed Espen Sandberg. Le riprese della "più grande produzione internazionale mai filmata in Australia", ha annunciato il premier del Queensland Campbell Newman, saranno concentrate sulla Gold Coast, a Port Douglas e in altre località ancora da esplorare.



La Walt Disney Company ha preferito girare in questi luoghi invece che in Messico o in altri stati australiani, grazie anche ai sostanziali incentivi offerti dal governo locale, pari a 21,6 milioni di dollari. Si tratta quindi di un ulteriore arricchimento per il franchise multimiliardario della Disney costituito, oltre che dalla saga cinematografica, anche dalle attrazioni dei suoi parchi a tema, da una serie di videogiochi e da varie pubblicazioni e romanzi.